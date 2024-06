I castelvetranesi Bartolomeo Ferracane e Asia Catalano saranno per il 2024 portacolori della Federazione italiana danza sportiva e sport musicali. I due sono allievi della scuola di ballo “Soul

dancing” di Giovanni Cusumano e Rosy Bonomo e a gennaio scorso si sono classificati al sesto posto assoluto per la categoria danze latine 14/15 U ai campionati italiani assoluti che si sono svolti a Riccione. Proprio per questo risultato il Coni ha espresso congratulazioni e il prossimo 4 luglio ha convocato i due ragazzi a Roma per la premiazione “campioni” che si terrà presso il salone delle conferenze del Coni. La coppia di danzatori di Castelvetrano segna un primato in assoluto: è la prima volta, infatti, che una coppia della provincia di Trapani viene convocata in Nazionale di danza sportiva. «Siamo orgogliosi di avere questi ragazzi che ci stanno dando tantissime soddisfazioni già in Italia – spiega il maestro Giovanni Cusumano – ma aspettiamo che il prossimo anno possano approdare ai mondiali di danza».

