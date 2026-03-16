La sezione Anpi di Castelvetrano e Campobello di Mazara ha chiesto un incontro ai sindaci di Partanna, Santa Ninfa, Gibellina, Salaparuta e Poggioreale, perché vuole donare una copia anastatica della Costituzione a ogni singola biblioteca degli istituti scolastici cittadini. L’associazione nazionale partigiani d’Italia da ottant’anni in Italia si batte per la pace e per i diritti umani, contro ogni forma di razzismo, per il contrasto giuridico e culturale ai neofascismi e ai neonazismi ed inoltre per la difesa della Costituzione e allo stesso tempo cerca di essere “memoria attiva” nelle scuole. In vista del 25 aprile l’Anpi ha chiesto ai Comuni del Belìce se hanno in programma celebrazioni commemorative alle quali l’Anpi può essere coinvolta.

AUTORE. Redazione