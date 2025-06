Una delle sette autobotti scarrabili assegnate dal dipartimento regionale di protezione civile in Sicilia è toccata al gruppo NOE di Castelvetrano. Qualche giorno addietro, al centro direzione del dipartimento, a San Giovanni La Punta, è avvenuta la cerimonia di consegna alle associazioni di volontariato della Sicilia e un’autobotte è stata consegnata al sodalizio di Castelvetrano. Si tratta di un mezzo con recipiente di 14 mila litri d’acqua che servirà per contrastare l’emergenza idrica e antincendio del territorio di Castelvetrano. Nello specifico il mezzo è multiruolo, perché grazie al sistema scarrabile si può sostituire la botte con un cassone e, quindi, si può impiegare anche nel trasporto di materiale che potrebbe servire per le emergenze. «Questo ulteriore potenziamento della nostra capacità operativa, se da un lato, ci inorgoglisce, dall’altro ci carica di responsabilità nei confronti della comunità e del sistema di protezione civile», ha detto Giuseppe Rapallo del Noe di Castelvetrano.

AUTORE. Redazione