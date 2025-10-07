Il Comune di Castelvetrano, in qualità di capofila della Rete per lo sviluppo turistico della Valle del Belìce, sarà presente al TTG Travel Experience di Rimini, in programma dall’8 al 10 ottobre 2025, presso lo stand “Terre della Valle del Belìce” – Padiglione A7, Posto 325. Il TTG Travel Experience è la manifestazione italiana leader per la promozione del turismo mondiale. Per 3 giorni, gli operatori internazionali e i key player delle principali aziende del comparto si danno appuntamento a Rimini: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.

All’interno dello stand saranno presenti, oltre a Castelvetrano, anche gli spazi dedicati ai Comuni di Poggioreale, Gibellina, Partanna e al Distretto Turistico Selinunte, il Belìce e Sciacca Terme, a testimonianza di un percorso condiviso di promozione e valorizzazione del territorio. Le esperienze turistiche fruibili nei vari Comuni della Valle del Belìce sono già disponibili sul portale gratuito Visit Belìce, piattaforma unitaria di promozione della destinazione e strumento operativo della Rete.