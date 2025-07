Dal vecchio faro – detto torre Sorello – al nuovo faro di Capo Granitola: una passeggiata con racconti per scoprire aspetti sconosciuti della borgata di Torretta Granitola. Si chiama “Dal faro al faro, raccontando Torretta Granitola“ l’iniziativa che venerdì 11 luglio, con inizio alle ore 18,15, organizza la Pro Loco “Costa di Cusa” di Campobello di Mazara, insieme al Club nautico di Torretta e col patrocinio del Comune. L’evento si tiene in occasione della Giornata nazionale delle Pro Loco che si celebra in tutta Italia il 13 luglio. A Torretta Granitola si anticipa a venerdì. Davanti torre Sorello sarà Renato Alongi a raccontare l’importanza del sistema costiero delle torri nell’antichità; si prosegue poi a piedi per il centro di Torretta e nell’ex campo di tennis sarà Augusto Marconi a raccontare la borgata di Torretta negli anni ’50, quando c’era la scuola, la tonnara era in attività ed era servita dall’ufficio postale, il presidio della Guardia di Finanza. A piedi si raggiungerà poi la sede dell’Ias-Cnr dove Gemma Biondo racconterà le attività del centro di ricerca ospitato nell’ex tonnara.

Ancora qualche centinaio di metri a piedi e si raggiungerà il faro di Capo Granitola dove, al tramonto e con l’impianto in funzione, l’ex docente Maria Pia Sammartano leggerà alcuni brani e poesie ispirati al mare. Al rientro nel centro di Torretta, al club nautico si terrà un aperitivo augurale col “Lavì” offerto dalla cantina “Colomba Bianca”. La partecipazione è gratuita. Informazioni: 3316061729.

