«Grazie a tutta l’equipe di Chirurgia generale dell’ospedale di Castelvetrano per le cure rivolte a mio padre». È il ringraziamento che la nostra giornalista Patrizia Vivona ha voluto inviare alla direzione generale dell’Asp Trapani per le cure e l’intervento a suo padre delle scorse settimane. «I primi giorni di marzo gli è stato diagnosticato un carcinoma al colon retto. Questo attraverso degli esami di controllo e tramite la colonscopia (effettuata l’11 marzo) che ha evidenziato una massa nella parte finale del retto, ancor prima di ricevere l’esame istologico (arrivato in poco più di 10 giorni). Per mio padre c’era l’alto rischio di occlusione intestinale e così, dopo la visita col chirurgo Alessandro Traficante, è stato immediatamente messo in lista d’attesa per l’intervento. Nel frattempo è arrivato l’esito dell’istologico che confermava la presenza del carcinoma e mio papà il 4 aprile è stato operato dall’equipe guidata dal chirurgo Antonio Tavormina», scrive nella lettera inviata alla direzione generale dell’Asp Trapani.

«Il mio grazie, e di tutta la mia famiglia, va ai chirurghi di questa Unità – scrive ancora Patrizia Vivona – al dottor Traficante che è riuscito, con professionalità ed empatia, a evitare scenari molto tristi. Un uomo, un medico e una persona straordinaria, per la sua grande professionalità ma soprattutto, per l’immensa empatia che ha avuto nel saper gestire con noi familiari la notizia e gli eventuali rischi. A tutto il personale dell’Unità, a partire dal responsabile dottor Antonio Tavormina, che in un momento di estremo sconforto ha dimostrato di avere all’interno anime buone e capaci».

AUTORE. Redazione