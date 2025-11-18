Anche le biblioteche comunali di Castelvetrano e Campobello di Mazara riceveranno un contributo derivante dal Fondo editoria libraria del Ministero della Cultura, per l’acquisto di libri. L’elenco dei beneficiari in provincia di Trapani è stato reso pubblico. Alle due biblioteche andrà la somma di 12.669,58 euro ciascuna. Stessa cifra assegnata anche: alla Soprintendenza ai beni culturali di Trapani, biblioteca di Mazara del Vallo, Gibellina, Calatafimi-Segesta, Partanna, Marsala, biblioteca diocesana di Trapani, biblioteca Fardelliana, associazione “Otium” di Marsala, Conservatorio di musica “Antonio Scontrino”, Erice, Valderice, Paceco, Custonaci, Vita, Fondazione Orestiadi, Salemi. La somma di 15.836,98 euro, invece, è stata assegnata alla biblioteca di Alcamo, di Favignana, di Salaparuta, Fondazione “Bonaventura” di Pantelleria e biblioteca di Castellammare del Golfo. In totale per la provincia di Trapani il Ministero ha erogato un contributo complessivo di 319.906.92 euro.