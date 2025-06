Stavolta si sono ritrovati a Petrosino dove vive Giacomo Anselmi, professore di informatica e produttore vinicolo con l’etichetta “San Carraro”. Sono 14 commilitoni (tra i quali proprio Anselmi) del 130° corso allievi ufficiali di complemento del 2° squadrone Bricchetto che ogni anno si ritrovano per stare insieme e ricordare i bei momenti vissuti durante il periodo militare. Gli ufficiali si incontrano per rivivere con emozione i mesi trascorsi a Caserta dove, nel lontano 1988, presso la Scuola Truppe Corazzate, seguirono insieme il corso per formare i comandanti di plotone Carristi e Cavalieri. Nel 130° corso furono 72 a frequentarlo. Lo scorso anno si sono ritrovati a Trieste e poi, anni addietro, anche a Caserta, Roma e Palermo. Quest’anno a Petrosino. Per i partecipanti arrivati da ogni parte d’Italia non è mancato il tour anche a Marsala e Mazara del Vallo. L’evento si è concluso con la consegna delle magliette commemorative e le foto di gruppo. Il prossimo anno il gruppo di ufficiali si ritroverà a Peschiera del Garda.

AUTORE. Redazione