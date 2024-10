Dal 2 dicembre la compagnia “Go to Fly” assicurerà il collegamento tra l’aeroporto di Trapani-Birgi con quello di Verona. L’annuncio dell’accordo è stato fatto al TTG di Rimini, la fiera internazionale del turismo. La compagnia, dopo la rotta per Forlì già attiva il lunedì e il sabato, aggiunge anche Verona tra le sue destinazioni. La tratta sarà operativa dal 2 dicembre fino all’11 gennaio, per poi riprendere dai primi di marzo fino a tutta l’estate, due frequenze settimanali sempre il sabato e il lunedì. La rotta Trapani Forlì era già stata portata a due frequenze settimanali da settembre e viene confermata.

“Mi complimento con la compagnia aerea “Go to Fly” per questo importante investimento all’aeroporto di Trapani – commenta il presidente di Airgest, Salvatore Ombra – che, dopo il grande successo di Forlì, toccherà anche la città di Verona, promettendo bene per le prossime vacanze di Natale e per la stagione estiva. Siamo lieti che la partecipazione alla fiera del turismo sia stata foriera di questo importante accordo”.

AUTORE. Redazione