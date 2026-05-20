Dal 15 giugno apriranno le guardie mediche turistiche in diversi centri della provincia. E, tra questi, nelle località di Triscina (orario 8-20) e di Tre Fontane (24 ore su 24). La delibera è stata firmata dal Commissario straordinario dell’Asp Trapani Sabrina Pulvirenti. Le guardie mediche rimarranno aperte sino al 15 settembre prossimo. Una sola variazione rispetto al 2025, quella del presidio sanitario di Tonnarella (Mazara del Vallo), con apertura dalle 8 alle 20. In totale in provincia di Trapani saranno dieci i presidi, sette con attività diurna dalle ore 8 alle 20 e due presidi con attività permanente e un presidio di assistenza sanitaria turistica (Erice Vetta). I centri dove saranno aperti le guardie mediche turistiche sono: San Vito Lo Capo, Marausa, Marettimo, Tonnarella, Triscina, Tre Fontane, Alcamo Marina, Scopello, Castellammare del Golfo ed Erice vetta. Queste si integreranno con i servizi di continuità assistenziale (ex guardie mediche ordinarie), che garantiscono l’assistenza medica di base per urgenze notturne, festive e prefestive, quando il proprio medico di famiglia non è disponibile.