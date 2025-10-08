Mille euro dai suoi risparmi donati a due borse di studio destinate a due bambini di Contessa Entellina (Palermo). È la lodevole iniziativa che, per il quarto anno consecutivo, ha visto protagonista il maestro Salvatore Glorioso, 61 anni, originario di Sambuca di Sicilia (Agrigento) e insegnante alla scuola dell’infanzia del piccolo centro prima colonia di fondazione albanese d’Italia (1450). Anche quest’anno ha destinato due borse di studio a due bambini del paese che gli serviranno per il corso di studi. Una prima borsa di studio è stata assegnata a Rosita Maggiore, 6 anni, la seconda, invece, a Michela Martorana di 11 anni. «L’assegnazione delle borse di studio avviene da parte di una commissione – spiega il maestro – che valuta l’Isee della famiglia e gli elaborati artistici che realizzano i bambini». La cerimonia di consegna delle borse di studio è avvenuta nell’aula consiliare alla presenza, tra gli altri, del sindaco Leonardo Spera.