Grande successo per la seconda edizione della “Festa dell’Agricoltura” a Santa Ninfa. Famiglie da tutta la Sicilia hanno raggiunto il comune belicino per un’intera giornata dedicata al mondo agricolo e delle tradizioni. L’obiettivo della manifestazione, fortemente voluta dal sindaco Carlo Ferreri, è satto quello di mettere insieme diverse generazioni e far conoscere i cicli delle coltivazioni ai più piccoli. Una festa tradizionale a Santa Ninfa fino al 1986. Lo scorso anno il sindaco Ferreri l’ha voluta riprendere. Migliaia di persone hanno assistito alla sfilata dei carretti e dei cavalli per le vie del paese. Nel viale principale della città anche una mostra micologica, dimostrazioni di antichi mestieri e l’intrattenimento del gruppo folk “Sicilia Bedda”. Grande apprezzamento sia per gli stand gastronomici che per i laboratori didattici per bambini i giochi tradizionali, lo spettacolo equestre, il luna park gonfiabile per bambini, balli di gruppo (con scuola di ballo “Soarele dance”) e lo spettacolo di cabaret con mago Plip di Sicilia cabaret.

AUTORE. Redazione