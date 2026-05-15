Due turisti tedeschi che volevano trascorrere alcuni giorni di vacanza nel trapanese sono partiti da Palermo con un’automobile Skoda noleggiata. Durante il percorso hanno sentito un miagolio provenire dal vano motore. Si sono fermati e hanno capito che nella parte anteriore dell’auto c’era un gatto ma nonostante i tentativi non sono riusciti a prenderlo. Sono quindi ripartiti e sono arrivati nell’agriturismo “Case di Latomie” che avevano prenotato a Castelvetrano. Lì dopo vari tentativi gli impiegati della struttura sono riusciti a far venire fuori il gattino. Il piccolo felino quindi avrebbe percorso oltre 120 km nel vano motore della vettura che oltre alle strade di Palermo ha percorso il lungo tratto autostradale. La notizia è stata riportata dall’Ansa. Il micio è stato, quindi, adottato da Mariella Centonze, che gestisce la struttura. Al gattino è stato dato il nome di Adolf.