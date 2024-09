“Solo quattro anni ed hai scritto una storia che è solo tua. Da obeso ad Ironman. Lo scrivo perché tutti sappiano cosa sei stato in grado di fare. Tu ti sei dato una nuova occasione, tu hai riscritto la tua vita dandogli un percorso titanico” sono le parole colme di emozione con le quali Maria Elena Bianco annuncia sui social l’ultima incredibile avventura del marito, Giuseppe Accardo. Classe 1980, avvocato di Partanna e padre di due figli, nel giro di pochi anni ha rivoluzionato totalmente la sua vita. Fino al 2020 soffriva di una grave obesità che danneggiava la sua salute. In quell’anno la decisione di fare un intervento bariatrico e segnare l’inizio di un’avventura fatta di sudore e sana nutrizione. Iniziano le lezioni di tennis, corsa, bici, yoga.

Con una determinazione fuori dal comune, ieri a Cervia, in Emilia Romagna, Accardo ha partecipato e completato il percorso del più grande evento IRONMAN al mondo. Alle 7:30 della mattina di sabato 21 settembre dalla spiaggia di Cervia sono partiti in oltre 3000 a iniziare l’avventura sulla più iconica distanza del triathlon, ormai emblema di IRONMAN: 3,8 km a nuoto seguiti da 180 km in bicicletta e, infine, 42,2 km di corsa. “Anche questa l’abbiamo portata a casa – ha scritto sui social Accardo – Questa volta abbiamo fatto qualcosa di grande, veramente grande. E parlo al plurale perché questa medaglie é di molti” nel messaggio oltre alla sua famiglia che lo ha atteso al traguardo, ha ringraziato tutti quelli che hanno sostenuto la sua avventura.

AUTORE. Redazione