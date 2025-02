Quello che è emerso dal “Next Gen AI Summit” è che la tecnologia è cultura e l’intelligenza artificiale va usata per far porre all’uomo domande, spronarlo, informarlo. Mariavita Pernice ha poi lavorato in team nell’elaborazione di un progetto che ha esposto davanti la platea, col Ministro Giuseppe Valditara: «”European Green Cloud” è stato il progetto che abbiamo stilato e prevede la creazione di data center etici e legali in ogni Paese europeo, progettati per raccogliere e custodire dati nel pieno rispetto delle leggi sulla privacy, evitando ogni forma di censura o cancellazione ingiustificata – spiega la Pernice – esso prevede anche il riutilizzo del calore generato dai data center nelle infrastrutture che li ospitano e la creazione di intelligenze artificiali specifiche per ogni disciplina e per studenti con disturbi dell’apprendimento».