Da Milano al Gran Premio di Monaco con un catering ideato dal castelvetranese Adriano Egitto. La brigata di “Muddica”, il ristorante nato a Milano nel 2016 dove si possono gustare le specialità siciliane, è volata a Monaco per offrire un catering esclusivo su uno yacht di 40 metri, accogliendo ospiti selezionati provenienti dagli Stati Uniti. Il menù gourmet è stato ideato proprio da Adriano Egitto. Nel corso dello stesso weekend Egitto e il suo marchio “Muddica” sono stati scelti da Diageo, leader mondiale nel settore degli spirits, per lanciare il nuovo aperitivo “Venturo”.

«Essere scelti per eventi di tale prestigio e avere la possibilità di lavorare in contesti internazionali è per noi motivo di grande soddisfazione. Questo successo è il risultato di un lavoro di squadra e di una passione inarrestabile per l’arte culinaria», ha detto Adriano Egitto.

AUTORE. Redazione