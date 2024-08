Passeggiata da Porto Palo a Marinella di Selinunte, domenica 11 agosto, con partenza alle ore 9. A organizzarla è un gruppo di amici soprannominati “Volontari citazionisti visionari” che hanno a cuore il rispetto dell’ambiente e la valorizzazione del territorio. La passeggiata partirà dalla spiaggia di Porto Palo di Menfi che per 28 anni è stata insignita dalla bandiera verde e per 14 da quella verde. Il percorso sarà lungo 5 chilometri. In spiaggia la prima parte sino alle Solette, uno dei tratti fra i più incontaminati e cristallini del litorale meridionale, tanto da essere riconosciuto dal “Daily Telegraph”, tra i più belli, insieme alla spiaggia dei Conigli di Lampedusa. Si passa poi alla Conca della Regina, alla Scogliera delle Solette, poi si lambisce una grande Riserva privata immersa nella macchia mediterranea, dove si possono intravedere gli asinelli. Lungo la spiaggia si arriverà in zona hotel Paradise beach, si entra nella Riserva “foce del fiume Belìce” dove si possono ammirare il giglio di mare, la canna, il giunco, l’erba medica marina, il tamericio, il cappero, il carrubo, il papavero cornuto, la santolina, la salsola, l’euphorbia, la palma nana, l’agave americana. La fine della passeggiata è segnata a Marinella di Selinunte, dove – in via opzionale – si potrà anche pranzare. Info e prenotazioni: Maurizio, 3465446982 e Gaspare, 3283890026.