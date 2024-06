Jesse Williams ha visitato oggi a Selinunte. Il noto attore americano ha passato un’intera giornata al Parco Archeologico in compagnia di una donna ed una guida turistica. Nella nota serie tv Grey’s Anatomy ha interpretato per anni il ruolo del Dr.Jackson Avery. È apparso anche nei film The Cabin in the Woods (2012), The Butler (2013) e Band Aid (2017).

L’attore sarebbe arrivato da alcuni mesi in Italia perché coinvonto in un film nel quale interpreta Daniel De Luca, un ex marine per metà italiano che torna in Italia per risolvere alcuni problemi in uno degli hotel più lussuosi del mondo, a Positano, sulla costiera amalfitana. La serie, diretta dal vincitore dell’Emmy Adam Bernstein, uscirà sulla piattaforma di Amazon Prime. Intanto, qualche fortunato visitatore del Parco Archeologico di Selinunte ha potuto scattare con Williams una foto ricordo tra le rovine dell’antica colonia greca.

AUTORE. Redazione