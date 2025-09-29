«Per favore, tenete gli occhi concentrati su quanto sta succedendo a Gaza, quello che stiamo rischiando noi è poca cosa rispetto al genocidio che sta succedendo lì». L’appello di Paolo Romano, consigliere Pd della Regione Lombardia è rimbombato ieri in una delle stanze della Fondazione Orestiadi di Gibellina dove per tre giorni si è svolta la festa dell’Unità organizzata dal Pd trapanese. Romano, che per adesso si trova a bordo di una delle barche della Flotilla che si trovano nel Mediterraneo, a 350 miglia da Gaza, è intervenuto in videocollegamento mentre si stava svolgendo il dibattito alla presenza degli onorevoli Giuseppe Provenzano e Nico Stumpo. Il consigliere lombardo ha raccontato di come stanno vivendo questa missione diretta a Gaza per portare aiuti umanitari. Proprio due giorni fa è intervenuto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme, anch’esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza, di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne, uomini di Gaza.