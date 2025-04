Trenta studenti dell’Istituto “G.B.Ferrigno-V.Accardi” di Castelvetrano-Campobello hanno preso parte al programma “Citizens of the world: An International School-Work Experience”, un’esperienza di percorso (nata su progetto di Barbara Inzirillo e Agata Scimonelli) per le competenze trasversali e l’orientamento che, proprio in questi giorni, ha preso forma oltre i confini nazionali, a Berlino, nel cuore dell’Europa. Ad accompagnare gli alunni sono i docenti Barbara Inzirillo, Agata Calamia, Vito Scozzari e Salvatore Ginevra, insieme ai tutor esterni Davide Miraglia e Annalaura De Musso. Il percorso, pensato per alunni di classi quarte provenienti da entrambi i plessi di Castelvetrano e Campobello di Mazara, mira a favorire lo sviluppo di utili e numerose facoltà: le competenze linguistiche, utili nel contesto scolastico, lavorativo e personale; le competenze interculturali, come il rispetto di culture diverse e la capacità di lavorare in contesti internazionali; le competenze professionali, ovvero l’applicazione pratica delle conoscenze teoriche in ambienti di lavoro reali; quelle trasversali, come lo sviluppo di soft skills quali il problem solving, il lavoro di squadra, la comunicazione efficace e l’adattabilità, nonchè l’autonomia e il senso di responsabilità. «Il nostro Istituto – spiega la dirigente Maria Luisa Simanella – punta su queste competenze in quanto fondamentali per una formazione completa e integrata: la loro acquisizione conduce, infatti, alla crescita della persona ed alla redazione di un curriculum vitae che nel mondo del lavoro può concretamente fare la differenza».

A Berlino il gruppo di studenti e i docenti hanno avuto la possibilità di visitare alcuni luoghi simbolo della storia di Berlino e di confrontarsi con fondatori di aziende in Germania e di prendere parte a workshops all’insegna dell’ottimo lavoro di squadra dei ragazzi, visitando musei innovativi, centri culturali e Università.

AUTORE. Redazione