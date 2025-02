La giovane geologa di Campobello di Mazara Maddalena Cascio ha vinto una borsa di studio a Greenwich che le ha permesso di partecipare a un programma di ricerca dell’Università inglese. Dal 2014 Maddalena Cascio vive a Kampala, la capitale dell’Uganda, dove lavora come geologo per una azienda privata che si occupa della perforazione di pozzi d’acqua e della realizzazione di piccoli impianti di approvvigionamento idrico. Riuscire a “trovare l’acqua” nelle falde esistenti sotto i terreni dell’Uganda non è cosa scontata. Vuol dire infatti dare vita, dignità, istruzione e igiene personale ai bambini, agli adulti e soprattutto ai malati ricoverati negli ospedali di questo paese dell’Africa. «Campobello di Mazara – afferma il sindaco Giuseppe Castiglione sul suo profilo Facebook – è una città ricca di tante eccellenze, soprattutto giovanili, che apportano lustro alla nostra comunità e che, pertanto, meritano la dovuta attenzione anche da parte delle istituzioni. La nostra giovane concittadina Maddalena Cascio è una di queste eccellenze alla quale rivolgo il mio plauso per l’importante e significativa esperienza umana e professionale e i miei migliori auguri per una brillante carriera». Maddalena Cascio, 31 anni, dopo aver conseguito la laurea in Geologia presso l’Università degli studi di Palermo, ha infatti frequentato un prestigioso master, vincendo la borsa di studio.

AUTORE. Redazione