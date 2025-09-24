Un corteo per la pace e un patto di amicizia siglato con la città ucraina di Kholmy. Sono queste le due iniziative che l’Amministrazione comunale di Campobello di Mazara ha messo in pratica negli ultimi giorni. “Vogliamo un mondo senza la guerra” è stato il messaggio unanime lanciato dagli studenti dell’Istituto comprensivo “Luigi Pirandello – San Giovanni Bosco” che, in occasione della Giornata internazionale della pace, hanno sfilato in corteo accompagnati dagli insegnanti, dal dirigente scolastico, dal sindaco Giuseppe Castiglione, da alcuni assessori, dal maresciallo della stazione dei carabinieri, dal Presidente del consiglio. «Non possiamo rimanere indifferenti dinanzi a un conflitto che ogni giorno provoca vittime innocenti, distrugge vite e cancella diritti fondamentali», ha detto il sindaco. Il pensiero, in queste settimane, va a Gaza dove migliaia di bambini sono stati uccisi.

E il primo cittadino, insieme ad altri colleghi della provincia, ha siglato anche un patto di amicizia con la città ucraina di Kholmy. «L’accordo, sottoscritto in lingua ucraina, italiana e inglese, ha l’intento di promuovere la cooperazione e lo sviluppo di politiche di accoglienza territoriale, rafforzando i legami tra le nostre comunità per la costruzione di un futuro di pace in un momento storico complesso in cui l’amicizia tra i popoli è fondamentale», ha detto il sindaco.