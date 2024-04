L’istituto “Lombardo-Radice-Pappalardo” di Castelvetrano è stato individuato come responsabile del CTS per la provincia di Trapani nell’ambito del progetto pilota “1,nessuno, 100 giga” per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Sicilia. Il progetto, oltre alle numerose attività di sensibilizzazione sul tema e di sostegno alle famiglie delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, si concentra su percorsi di formazione rivolti a docenti, studenti e famiglie. Attualmente la formazione è in corso con incontri, laboratori ed educazione tra pari ed è affidata all’associazione antibullismo “MaBasta” per gli studenti del I ciclo, alla Fondazione Carolina (dal nome di Carolina Picchio, prima vittima di cyberbullismo nel 2013) per i genitori e gli studenti del II ciclo e per i docenti da due insegnanti delle scuole trapanesi che sono state appositamente formate, grazie ad un accordo fra USR Sicilia ed Università di Firenze.