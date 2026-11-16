Terzo appuntamento, sabato 21 novembre, con il «CusaFest», la rassegna di letteratura ideata dall’assessore alla Cultura, Bia Cusumano, con la direzione culturale della giornalista Jana Cardinale. A partire dalle 18, nella ex chiesa dell’Addolorata, il giornalista palermitano Roberto Puglisi presenterà il libro «Amare vuol dire non perdersi mai» (Navarra editore), una raccolta di racconti in cui la narrazione si snoda a partire dalle esperienze personali dell’autore, raccontate con una scrittura intensa e immediata, capace di trasformare emozioni private in storie universali.

A dialogare con lui saranno il giornalista Vincenzo Di Stefano e la docente e psicologa Giusy Trinceri. Letture di Francesco Caronna e Francesca Marino.

Interventi musicali dei cantanti Peppe Clemente e Enza Ienna, accompagnati da Franco Giacomarro. “Madrina” del festival è la scrittrice Rosita Manuguerra.

La manifestazione, che ha il patrocinio dell’Ars, è interamente organizzata dal Comune di Campobello di Mazara, che utilizza gli appositi fondi dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica destinati agli enti locali impegnati in politiche di promozione della lettura che hanno ottenuto dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura la qualifica di «Città che legge».

Alla rassegna contribuiscono l’associazione «Voce pubblica» e l’Oasi di Torretta, che espone le mattonelle di ceramica realizzate nel laboratorio svolto con i diversamente abili ospiti della struttura.

Il festival è anche abilitato per il percorso di formazione «scuola-lavoro» per gli studenti del triennio del Polo liceale «Cipolla-Gentile-Pantaleo» di Castelvetrano guidato dal dirigente scolastico Leonardo Mangiaracina.

