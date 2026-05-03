Un’interrogazione parlamentare per chiedere un quadro dettagliato dei costi sostenuti negli anni, la verifica di eventuali responsabilità e i dettagli dell’accordo conciliativo tra Asp Trapani e “Innova Spa”. È quanto ha chiesto il deputato regionale Cristina Ciminnisi (M5S) dopo aver appresa la notizia che l’Asp Trapani paga 22 mila euro al mese per trasportare pasti da altri comuni all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. La notizia l’abbiamo raccontata qualche giorno addietro. Nell’appalto per la fornitura dei pasti (bandito ai tempi del commissario straordinario Vincenzo Spera) era inserito l’utilizzo della cucina dell’ospedale di Castelvetrano, però poi si sono accorti che non era possibile cucinare lì. Da qui l’accordo tra Asp Trapani e “Innova Spa” dei 22 mila euro come “extra” per il trasporto dei pasti dai luoghi di cottura al nosocomio. «L’Asp di Trapani continua a pagare una soluzione emergenziale come se fosse normale amministrazione – afferma Ciminnisi – intanto si accumulano costi elevati e si rinvia qualsiasi intervento strutturale per riattivare la cucina interna all’ospedale».