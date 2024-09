Via Trenta salme a Marinella di Selinunte è stata chiusa al traffico perché dall’arco d’ingresso, dal lato della strada statale 115, si è staccata parte dei blocchi di tufo. Il crollo è avvenuto in un momento in cui, per fortuna, non passava nessuna auto ma i primi passanti che si sono accorti dei residui di tufo a terra hanno avvertito la Polizia municipale. Sul posto è stato effettuato un sopralluogo da parte dell’ufficio tecnico del Comune ed è stata disposta la chiusura al transito proprio in quella via. In via eccezionale, per i dimoranti nel tratto di via Trenta salme compreso tra la strada statale 115 e via Cavallaro, è concesso l’ingresso da quest’ultima via nonostante viga il divieto.

AUTORE. Redazione