Trenta volontari hanno completato il corso OPEM (Operatore per le emergenze) organizzato dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Castelvetrano. Così i volontari sono entrati ora a far parte della squadra di operatori che sono pronti a intervenire in situazioni di emergenza a livello locale, regionale e nazionale. «Il corso ha rappresentato un momento fondamentale di crescita per i partecipanti, che hanno acquisito competenze operative, logistiche e tecniche indispensabili per affrontare situazioni critiche, garantendo assistenza e supporto alle comunità colpite», ha detto il presidente del Comitato Giuseppe Cardinale. Le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche si sono svolte sotto la guida di istruttori qualificati.

