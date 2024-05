Razionalizzare l’uso dell’acqua potabile per evitare sprechi. È questo l’impegno che è stato chiesto ai sindaci della provincia di Trapani durante la riunione che si è tenuta in Prefettura a Trapani per la crisi idrica che si sta registrando in tutta l’Isola. Il Prefetto Daniela Lupo ha convocato i primi cittadini della provincia ma anche il Segretario generale dell’Autorità di bacino Leonardo Santoro, il dirigente regionale della Protezione civile Salvatore Cocina, il direttore operativo di Siciliacque Massimo Burruano e il presidente dell’Ato idrico provinciale Francesco Gruppuso. Lo scorso 19 maggio la Protezione civile ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Le scarse piogge di quest’inverno non hanno consentito agli invasi di riempirsi. I sindaci, dal canto loro, hanno evidenziato le difficoltà legate all’approvvigionamento idrico in vista della stagione turistica. Questione che interessa, maggiormente, quei Comuni che hanno frazioni di mare con presenza di strutture alberghiere.

AUTORE. Redazione