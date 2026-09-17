Una delle curiosità, tanto strana quanto straordinaria, è stata quella di ritrovarsi insieme, da piccoli, a muovere i primi passi nella pallavolo quando avevano attorno a dieci anni nei campionati giovanili e ora nella formazione di adulti per affrontare il campionato di serie B. Quando si dice il destino c’è da crederci. È la sorte che è toccata a Paolo Cascio di Gibellina, Nicola Atria e Dario Caracci di Partanna, giovani atleti che fanno parte ora del roster della “Volley Gibellina 2004” che quest’anno – per la prima volta nella storia di Gibellina – giocherà in serie B. La formazione al completo è stata presentata ieri al Museo d’arte contemporanea “Ludovico Corrao” di Gibellina, dove sono stati sciorinati i numeri del campionato ma, soprattutto, presentati tutti i giocatori, facendo anche un tuffo nella storia di cosa è stata la “Volley Gibellina”. A partire dal 2004 quando tutto nacque per gioco da 4 amici che già masticavano di pallavolo. Atleti, innanzitutto: Piero Capo, Pietro Manfrè, Lilia Barbiera e Antonio Ragona: «prendemmo in mano ciò che era stata la Polisportiva Gibellina – ricorda Piero Capo – e da lì iniziammo quest’avventura da dove sono passati quasi tutti i bambini di Gibellina». Già, un vivaio cresciuto a pane, pallone e schiacciate, sino al 2009. Poi uno stop lungo per una criticità strutturale alla palestra di Gibellina ma una passione che è continuata nei campi dei paesi vicini, a Partanna innanzitutto. «Ricordo che allenavo io i giovanissimi Nicola Atria e Dario Caracci – racconta Piero Capo – così come Paolo Cascio è nato e cresciuto sportivamente con noi».

Quei giovanissimi che già si erano appassionati alla pallavolo sono ora gli atleti di punta del roster della nuova “Volley Gibellina 2004” che si affaccia al campionato di serie B con grinta e sportività. Paolo Cascio ha scelto di tornare nel suo paese natio dopo le esperienze, tra le altre, in serie B a Foligno, poi col Castellana Grotte in A2 e “Rossopomodoro Palermo” (da capitano).«Dal 2021, con la riapertura della palestra ristrutturata a Gibellina abbiamo ripreso l’attività della Volley in città – spiega Lilia Barbiera, presidente della società – e dalla prima divisione maschile siamo risaliti in serie D, poi due anni in C e ora il salto in B». Il girone H (uno degli 8 in tutta Italia) è quello dove giocherà il Gibellina: 24 partite da disputare tra gare casalinghe (al palazzetto “Maurizio Cavarretta” di Salemi) e trasferte tra Sicilia e Calabria. Oltre Paolo Cascio, Dario Caracci e Nicola Atria del roster fanno parte Giuseppe Craparotta, Luca Augusta, Angelo Giurintano, Luca Catalano, Federico Sciacca, Francesco Lutz, Daniele Cuti, Vincenzo Vescovo, Marco Sutera e Luca Scalisi.

Ieri alla presentazione ufficiale c’è stato anche il sindaco Salvatore Sutera. «L’Amministrazione comunale è vicina alla squadra ma abbiamo trovato la piena collaborazione da parte di tante imprese private pronte a sostenere il nostro impegno – ha detto Lilia Barbiera – registriamo un entusiasmo contagioso e siamo felici di questo». Il primo appuntamento del campionato sarà in casa: la nuova “Smea Volley Gibellina 2004” debutterà il 18 ottobre sfidando il Letojanni.