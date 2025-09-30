Anche a Castelvetrano si potrà frequentare il corso per arbitri di calcio e di Futsal, organizzato dalla sezione di Marsala dell’associazione italiana arbitri. Il corso è gratuito e possono iscriversi ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 30 anni di età. Le lezioni si terranno nei mesi di ottobre e novembre in un istituto scolastico convenzionato con l’associazione. Al termine del corso e acquisita la qualifica di arbitro della Figc sarà consegnata la divisa ufficiale Givova, e la tessera che permette l’ingresso gratuito in tutti gli stadi e Palasport dove si svolgono gare ufficiali Figc. Per gli arbitri è previsto un rimborso per ogni gara diretta in funzione del chilometraggio percorso, già a partire dagli arbitraggi nel settore giovanile sia di calcio che di calcio a 5. Informazioni: 3806822767.