Mercoledì 13 maggio 2026, presso l’Aula Consiliare di Palazzo Pignatelli, si è svolta una significativa cerimonia di riconoscimento dedicata ai piccoli talenti del Coro “DoReMi”, protagonisti della prestigiosa partecipazione al Sanremo GEF 2026, importante vetrina internazionale dedicata ai giovani artisti.

Ad accogliere il coro sono stati l’assessore alla Pubblica Istruzione, Rosalia Ventimiglia, e la consigliera Enza Viola, intervenuta in rappresentanza del presidente del Consiglio Comunale, Mimmo Celia. Nel corso dell’incontro è stato conferito un attestato di riconoscimento a nome del sindaco avv. Giovanni Lentini, dell’intera Amministrazione Comunale e del Consiglio Comunale, quale segno di apprezzamento per l’impegno, il talento e l’entusiasmo dimostrati dai giovani coristi durante la manifestazione nazionale.

Il Coro “DoReMi”, diretto dall’insegnante Angela Romeo, coadiuvata da Maria Catia Ingrasciotta, ha saputo rappresentare con orgoglio il territorio, regalando emozioni attraverso la musica, linguaggio universale capace di unire, educare e far crescere.

Particolarmente apprezzata è stata l’interpretazione dei due brani originali, scritti da Gaspare Federico e da Giacomo Sciaccotta, capaci di trasmettere importanti messaggi di speranza, inclusione e sensibilità sociale.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di festa e di condivisione, ma anche un’importante occasione per ribadire il valore educativo dell’arte e della musica nella crescita delle nuove generazioni. Un applauso speciale è stato rivolto ai piccoli coristi che, con impegno e passione, hanno portato alto il nome della comunità in un contesto di rilievo internazionale.