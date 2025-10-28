Nelle giornate del 28 e 29 ottobre, presso due istituti scolastici superiori di Mazara del Vallo e Castelvetrano, è stato organizzato un convegno avente ad oggetto il tema “La droga alimenta la mafia”.

Tale convegno rientra nell’ambito degli incontri istituzionali rivolti al mondo giovanile, con lo scopo di sensibilizzare i ragazzi su importanti tematiche sociali.

Gli incontri si svolgeranno presso due istituti scolastici superiori: oggi 28 ottobre alle 10,30 presso l’I. Tecnico “Ferrara” di Mazara del Vallo e domani 29 ottobre alle 10,30 presso il Liceo Ginnasio Statale “Pantaleo” di Castelvetrano, un convegno avente ad oggetto il tema “La droga alimenta la mafia”.

Nell’occasione, dopo i saluti istituzionali, sono previsti gli interventi da parte del Dr. Fernando Asaro, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, del Dr. Antonio Pignataro, Dirigente Generale della Pubblica Sicurezza e consulente in materia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dello scrivente e di rappresentanti della Comunità “Incontro”.