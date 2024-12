I carabinieri della Compagnia di Trapani hanno eseguito un servizio straordinario finalizzato a incrementare i controlli alla circolazione stradale e allo spaccio di stupefacenti. Sono stati segnalati 20 soggetti alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti (in quanto trovati in possesso di droga per uso personale) inoltre denunciati in stato di libertà: un 20enne, un 29enne e un 53enne del posto perché trovati, a seguito di perquisizione personale e veicolare, in possesso di coltelli ed altri oggetti atti ad offendere. Un 18enne romeno per detenzione illecita di stupefacenti sorpreso a cedere una dose di marijuana ad un giovane del posto. Un 53enne trapanese per guida in stato di ebrezza trovato alla guida del proprio veicolo in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche.

AUTORE. Redazione