I pronto soccorsi degli ospedali della provincia di Trapani sono da oggi dotati dei dispositivi antiaggressione “uomo a terra”. A consegnarli è stato il commissario straordinario dell’Asp Trapani Sabrina Pulvirenti che ha visitato le unità d’emergenza degli ospedali. A ogni nosocomio sono state due device, una per il medico e uno per l’infermiere. Il dispositivo è dotato di pulsante di allarme che l’operatore potrà utilizzare in situazioni di pericolo. Inoltre, qualora non vi fosse il tempo minimo di reazione e dovesse cadere a terra, in automatico il dispositivo lancerà l’allarme, sempre alla centrale di vigilanza. Dopo questa prima consegna al personale dell’area di emergenza e urgenza ospedaliera, seguirà la consegna all’area della psichiatria, Spdc e Serd, e dopo anche all’area utenza, quale Cup e casse.