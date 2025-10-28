Gli studenti liceali Giorgia Cardinale del Liceo Scientifico “Michele Cipolla” e Giulio Francesco Daidone del Liceo Classico “G. Pantaleo” di Castelvetrano hanno vinto il Premio per il concorso “Alessio Solinas” bandito dal Movimento per la vita. I due studenti hanno prodotto uno scritto sul tema della famiglia e come premio faranno l’esperienza della visita al Parlamento europeo di Strasburgo, insieme ad altri giovani studenti d’Italia. Il Movimento per la vita da sempre ha a cuore la formazione dei ragazzi e desidera fornire loro occasioni e percorsi di approfondimento, condivisione e discussione, affinché essi siano coinvolti in prima linea nei dibattiti etici del nostro tempo e, soprattutto, nel miglioramento della società in cui vivono.

«Quando, lo scorso gennaio, la mia professoressa di religione, suor Cinzia Grisafi, è entrata in classe proponendoci questo concorso, facendoci leggere i vari spunti e raccontandoci l’esperienza di una sua ex alunna, ho subito pensato che si trattasse di un’opportunità speciale», spiega Giorgia Cardinale. «Oggi sono felice e grata per questo riconoscimento e aspetto con grande curiosità la partenza, così come il mio compagno di viaggio Giulio Francesco Daidone, certi che sarà un’esperienza indimenticabile. Desideriamo ringraziare le docenti Piera Mannino e suor Cinzia Grisafi, così come tutto il corpo docente, l’ex dirigente scolastica Gaetana Maria Barresi e l’attuale Giulia Flavio». [QUI] è possibile leggere lo scritto di Giorgia Cardinale, [QUI], invece, lo scritto di Giulio Francesco Daidone.