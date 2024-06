Ritorna il concorso per l’assegnazione del premio “L’olio delle contrade Selinuntine”, giunto alla 5a edizione e indetto dall’associazione “Slow Food Castelvetrano e agro selinuntino APS” , in collaborazione con l’associazione “Asprol Selinunte” e i selezionatori olio guida Extravergini d’Italia Slow Food. Il concorso ha come obiettivo quello di premiare gli olii ma anche l’importanza socio-economica e culturale delle aziende olivicole che operano nel territorio selinuntino, nonché le aziende che operano secondo i criteri della “Buona pratica agricola”.

Al concorso possono partecipare gli olivicoltori produttori di olio ottenuti dalle varietà Nocellara del Belice , Cerasuola e Biancolilla da sole o in miscela tra loro, le cui aziende ricadono nel territorio selinuntino in particolare nei Comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano, Santa Ninfa, Partanna, Gibellina, Poggioreale, Salaparuta, Mazara del Vallo, Salemi , Vita e i territori dei comuni ricadenti nel tratto meridionale del fiume Belice (Montevago, Santa Margherita Belice), Menfi e Sciacca.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 30 giugno 2024 a: Comitato concorso olio contrade selinuntine 2024 presso Associazione Slow Food Castelvetrano e Agro Selinuntino aps, via R. Caravaglios, 13 – 91022 Castelvetrano. I campioni degli olii potranno essere consegnati anche presso “Montalbano macchine agricole” in via Vittorio Veneto, 11 a Castelvetrano unitamente alla domanda di partecipazione e alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il versamento del contributo di 15 euro o la ricevuta di avvenuto bonifico sul c/c con iban: IT41Y 02008 81830 000300006601. Premi speciali sono previsti per gli oli “IGP Sicilia” e “DOP Nocellara del Belice” oltre che per quei frantoi che avranno segnalato il maggior numero di aziende. Informazioni: 3492507784, 3488714243, 3493792187 o 3382769136.