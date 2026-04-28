Si è conclusa presso l’Hotel Baglio Basile di Petrosino la 56a Assemblea Regionale di Avis Sicilia (25 e 26 Aprile 2026). L’assise, la prima del nuovo mandato associativo, ha visto la partecipazione dei delegati provenienti da tutta l’isola, alla presenza del Tesoriere di Avis Nazionale, Lorenzo Ceribelli.

In un momento di profonda riflessione, l’Assemblea ha espresso con forza e in modo unanime una ferma condanna verso ogni forma di violenza e i conflitti armati in corso. Un passaggio particolarmente sentito della relazione del Consiglio Direttivo, guidato dal Presidente Salvatore Calafiore, ha riguardato il drammatico scenario in Medio Oriente. L’Assemblea ha condannato fermamente le condizioni in cui versa la popolazione palestinese, stigmatizzando le sofferenze inferte a civili, donne e bambini.

Inoltre, l’intera platea assembleare si è alzata in un commosso e prolungato applauso per onorare la ricorrenza del 25 Aprile e i valori di libertà e democrazia che essa rappresenta. I dirigenti e i delegati hanno voluto così ribadire l’impegno civile di Avis, un’associazione che affonda le proprie radici nei principi costituzionali di solidarietà e partecipazione sociale.

L’Assemblea è stata l’occasione per tracciare un bilancio estremamente positivo delle attività svolte

nel 2025: Raggiunta quota 137.374 unità, con un incremento dell’1% rispetto all’anno precedente.

Il numero dei soci è salito a 86.213. Servizio Civile: Confermata la presenza di 70 giovani volontari distribuiti sul territorio regionale, confermando l’impegno dell’associazione nel ricambio generazionale.

Nonostante i successi, Avis Sicilia ha ribadito la necessità di un confronto serrato con le istituzioni. In particolare, resta prioritario il potenziamento della raccolta di plasma, che necessita di una programmazione più dettagliata e della fornitura di separatori cellulari adeguati.

“Il raggiungimento di questi traguardi è il frutto della straordinaria collaborazione di volontari, dirigenti e associati donatori, il cui impegno quotidiano è essenziale,” ha dichiarato il Presidente Salvatore Calafiore. “Le sfide che ci attendono sono molteplici, ma la collaborazione di tutti ci consentirà di superare ogni difficoltà”.

L’Assemblea ha infine confermato la centralità della Sicilia nel panorama nazionale, grazie alla presenza di numerosi rappresentanti siciliani nei massimi organi direttivi e nelle commissioni di Avis Nazionale.

Sono stati eletti anche i 18 delegati persone fisiche, che con i delegati persone giuridiche (presidenti) rappresenteranno la Sicilia avisina alla 92^ assemblea Avis Nazionale a Bellaria Igea Marina (RN) dal 29/05 al 31/05/2026.