Il 28 novembre, nella splendida cornice della Cattedrale di Mazara del Vallo, i Rotary Club di Castelvetrano, guidato da Antonella Lombardo, e quello di Mazara del Vallo, presieduto da Lillo Giorgi, hanno dato vita a una serata speciale dedicata alla raccolta fondi a favore della Rotary Foundation.

Per raccontare il valore di questa realtà, sia a livello locale che internazionale, è stato invitato Vincenzo Sassanelli, PDG, socio del Rotary Club di Bari e World Coordinator for WASH del Cadre of the Rotary Foundation. Con un intervento chiaro, intenso e ricco di significato, Sassanelli ha tracciato le linee guida dell’azione della Rotary Foundation, arricchendole con episodi vissuti personalmente durante le sue missioni in Africa.

Il momento più toccante è arrivato quando ha ricordato l’incontro con una delegata ugandese che, porgendogli il figlio di pochi mesi, gli disse: “Ti affido mio figlio”. In quell’istante, tutti i presenti hanno percepito con forza quanto profondamente la Rotary Foundation incida sulla vita delle persone, grazie all’impegno concreto dei Rotariani che operano ovunque ce ne sia bisogno, anche

nei luoghi più remoti del pianeta.

Sassanelli ha sottolineato che la missione della Rotary Foundation non è “cambiare il mondo”, ma migliorare la vita di ogni persona che entra in contatto con essa, attraverso gesti e progetti reali. Ha poi ricordato uno degli obiettivi più importanti portati avanti negli ultimi 35 anni: l’eradicazione della poliomielite. Un traguardo ormai vicino, grazie al fatto che la malattia è oggi endemica soltanto in Afghanistan e Pakistan.

La serata si è conclusa con l’elegante esibizione del Vivacidade Trio — Pietro Adragna alla fisarmonica, Giuseppe Sinacori alla chitarra e Chiara Sernesi al flauto traverso — che ha avvolto il pubblico in un’atmosfera di armonia grazie a brani eseguiti con straordinaria maestria.

Un evento impeccabile, ricco di contenuti, emozioni e partecipazione. Il numeroso pubblico presente ha tributato calorosi applausi ai talentuosi musicisti, suggellando una serata capace di unire informazione, solidarietà e bellezza.