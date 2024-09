A recuperarlo in mare, poco distante dalla torre saracena di Tre Fontane, sono stati i bagnini del lido “La Loggia” di Tre Fontane. Il gommone era senza motore, alla deriva e in balia delle onde e del vento di scirocco che in questi giorni sta soffiando sulla costa. L’imbarcazione è stata così trascinata a terra sino alla spiaggia libera vicino il lido. Gli uomini della Guardia costiera di Mazara del Vallo lo hanno posto sotto sequestro. Sui tubolari del gommone con lo spray rosso è apposta la sigla CP312 riferibile a una motovedetta. Pare che il mezzo navale sarebbe stato utilizzato per uno sbarco di migranti sull’isola di Pantelleria e poi abbandonato in mare. Le correnti lo hanno trasportato sino alla costa di Tre Fontane dove è stato recuperato.

AUTORE. Redazione