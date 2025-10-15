La tappa del campionato nazionale di regolarità che si è svolta lo scorso week-end tra Campobello di Mazara e il Belìce è stata l’occasione per promuovere il territorio. Il “Trofeo Cave di Cusa” (organizzato dall’omonima associazione), che prende il nome proprio dall’area archeologica di Campobello da dove si estraevano i rocchi per la costruzione dei templi di Selinunte, è stata seguita da una troupe di Aci Sport TV che ha realizzato uno speciale raccontando i luoghi straordinari toccati. Tra questi il parco archeologico di Selinunte dove le auto hanno sfilato sotto il tempio E, regalando emozioni agli equipaggi siciliani e d’oltre Stretto. Per lo speciale – che andrà in onda venerdì 17 ottobre, ore 20 su Sky Canale 228 – Tivùsat Canale 52 e su www.acisport.tv – il giornalista Marco Benanti ha intervistato il direttore del parco, Felice Crescente, il presidente della Pro Loco di Campobello di Mazara e delle frazioni Max Firreri e il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione. Nello speciale compariranno le suggestive immagini dei templi di Selinunte e dell’antica città.