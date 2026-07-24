Il consiglio comunale di Castelvetrano dovrà discutere e approvare, o meno, il piano di classificazione acustica del territorio. Il sindaco Giovanni Lentini ha fatto sapere che la documentazione relativa al piano è stata già depositata presso la presidenza del Consiglio comunale. Stamattina il nostro giornale aveva dato notizia della missiva dell’Arpa inviata al Comune, e per conoscenza al prefetto e alla Procura della Repubblica, nella quale si evidenziava che il Comune da 30 anni non ha il piano acustico. E quella di quest’anno non è stata la sola segnalazione dell’Arpa, perché negli anni addietro la “criticità” è stata più volte segnalata. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Lentini ha così predisposto gli atti. La VI Direzione, tramite Mepa, ha dato incarico alla “Sinergy Lab srl” di redigere il regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico, strumento attuativo e complementare al Piano di classificazione acustica, indispensabile per la sua piena applicazione.

Ora il carteggio arriverà in consiglio comunale per la discussione. Successivamente l’Amministrazione trasmetterà all’Arpa Sicilia la deliberazione adottata, la documentazione tecnica del Piano e il Rapporto preliminare ambientale, avviando la procedura di verifica di assoggettabilità a Vas (valutazione ambientale strategica).