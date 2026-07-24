«Da 30 anni il Comune di Castelvetrano ha disatteso l’obbligo di classificazione acustica imposta dall’art. 6 della L. 447/95». A scriverlo, nero su bianco, è l’Arpa, l’Agenzia regionale di protezione dell’ambiente, in una nota fatta pervenire al sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini, al prefetto e alla procura della Repubblica di Marsala. Secondo quanto hanno accertato i tecnici dell’Arpa il Comune è “mancante” del piano di classificazione acustica per tutto il territorio castelvetranese, al quale dovrebbero attenersi non solamente i gestori dei locali della movida ma riguarda anche i semplici cittadini. Un obbligo previsto dalla legge al quale, però, il Comune non avrebbe ottemperato da tempo. Non solamente l’Amministrazione guidata da Lentini ma anche quelle passate. L’Arpa è intervenuta dopo la segnalazione di un cittadino. E non è la prima volta di un controllo sul territorio castelvetranese, così come chiarisce nella lettera la stessa Arpa.