Soddisfazione per il risultato ottenuto e, allo stesso tempo, augurio di buon lavoro. Il movimento civico “Castelvetrano rinasce” si esprime così nei confronti del neo sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini, eletto a primo turno con 6.281 voti. «L’elettorato di Castelvetrano ha dimostrato maturità nel premiare la serietà della proposta politico-amministrativa della coalizione “Unione per Castelvetrano”», spiegano in un documento. La lista è risultata la seconda più votata fra quelle che si sono presentate, ottenendo 1520 voti. In consiglio comunale sarà rappresentata da Maria Italia e Salvatore Roccolino. «Il nostro apprezzamento va a quanti, a vario titolo, hanno cooperato con generosità e disinteresse al successo del candidato sindaco e della lista. Ribadiamo la continuità del nostro impegno a favore del bene comune, nella difesa degli interessi legittimi dei cittadini castelvetranesi», hanno scritto nel documento.

AUTORE. Redazione