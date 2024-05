A sorpresa potrebbe esserci anche il settimo candidato a sindaco a Castelvetrano. è Maurizio Abate, 53 anni, imprenditore nel settore dell’irrigazione per agricoltura, che si dovrebbe presentare con la lista “Aria nuova, cittadini in movimento”. Il condizionale è d’obbligo, visto che manca il passaggio tecnico della verifica dei candidati e della presentazione del carteggio in Comune. Da parte di Abate c’è però la certezza granitica di scendere in campo: «Lo faccio per la mia città, per i miei cittadini e per il territorio – dice a CastelvetranoSelinunte.it – la situazione in cui viviamo è sotto gli occhi di tutti, preoccupante e degradata; il mio impegno è per migliorare le cose».

Abate con questa candidatura ci ritenta. Perché nel 2017 fu candidato sindaco nella tornata elettorale che poi non si tenne perché il Comune venne sciolto per mafia a pochi giorni dal voto. E Abate anticipa: «Nel caso in cui si andrà al ballottaggio posso assicurare che non farò apparentamenti con nessuno – dice – del resto vecchie facce di politici nella mia lista non c’è ne saranno. Con me ci sarà gente che vuole impegnarsi per cambiare le cose».