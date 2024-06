Il depuratore di Selinunte, quello di Castelvetrano e il dissesto geologico di Marinella di Selinunte. Sono alcune delle priorità che il sindaco uscente Enzo Alfano – ora candidato alle comunali dell’8 e 9 giugno – ha ribadito che affronterà se dovesse risultare essere eletto nuovamente sindaco. Nell’intervista rilasciata al direttore del nostro giornale Alfano traccia il bilancio della sua amministrazione e affronta la questione morale: «Castelvetrano deve tenere alta la reputazione, non possiamo ritrovarci come quando il Comune venne sciolto per mafia», dice Alfano.

AUTORE. Redazione