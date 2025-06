La revisione dei 4 compressori per l’aria condizionata centralizzata all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano sta creando non pochi disagi a pazienti e operatori sanitari. Tranne alcuni reparti – quello di Cardiologia, Laboratorio d’analisi e il complesso operatorio – il resto dell’ospedale è senza aria condizionata e il caldo di questi giorni sta mettendo a dura prova non solo il personale sanitario ma anche gli stessi pazienti ricoverati. Per tamponare la criticità alcuni reparti sono stati dotati di condizionatori portatili ma non basta per raffreddare ambienti molto grandi. Da fonti interne alll’ospedale assicurano che i 4 compressori sono già in revisione e dovrebbero essere rimontati a giorni. Intanto anche i pezzi di ricambio necessari arriveranno nei prossimi giorni. Non c’è una data certa e, intanto, la calura non si attenua con i disagi conseguenziali per operatori sanitari e pazienti.

AUTORE. Redazione