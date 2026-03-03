Salvatore Lala di Campobello di Mazara ha vinto il titolo di campione regionale di compak sporting, una disciplina di tiro a volo che simula la caccia reale in un contesto delimitato. Lala è salito sul primo posto del podio per la terza categoria alla tappa finale del campionato che si è svolta nel campo di tiro a volo del Tav Carlino a Canicattì, un impianto molto selettivo dove i lanci dei piattelli sono molto tecnici e impegnativi. Il campionato era in tre tappe: la prima a Gela, la seconda a Palermo e la terza ed ultima a Canicattì. La gara si è disputata sulla distanza di 150 piattelli. A partecipare sono stati 91 appassionati della disciplina, provenienti da tutta la Sicilia. Salvatore Lala è tesserato al Tav Carlino ma si allena al Tav Marsala ed è al suo terzo anno di tesseramento. Lo scorso anno Salvatore Lala ha fatto parte dei 4 tiratori di compak della provincia di Trapani che hanno partecipato al campionato italiano dell’associazione nazionale libera caccia (Anlc) a Roma.