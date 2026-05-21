Il 25 maggio 2026 a Castelvetrano, Il Consorzio Hera scs festeggia 15 anni di attività con un grande evento presso il Teatro Selinus – Piazza Carlo d’Aragona e Tagliavia – dalle ore 9.00.

L’iniziativa rappresenta uno snodo fondamentale per un bilancio sul lavoro fatto e l’occasione per tracciare una traiettoria di sviluppo della compagine e dei territori su cui opera.

Il Consorzio Hera è da sempre impegnato nell’erogazione di servizi di accoglienza in favore di soggetti deboli della società (anziani, minori, stranieri), svolti in maniera diretta o mediante i propri soci consorziati, in modo particolare quale Ente Attuatore individuato in progetti FAMI e del S.A.I. dislocati in Sicilia e Puglia.

“In questi anni – sostengono gli organizzatori – abbiamo ideato e realizzato nuovi modelli di accoglienza applicando il metodo maieutico “dolciano” dello sforzo creativo nelle attività lavorative e nel rapporto con i territori, un modello indispensabile per raggiungere obiettivi più avanzati anche per generare una forma originale di convivenza come esempio di nuova cittadinanza che per noi deve procedere di pari passo allo sviluppo delle comunità accoglienti attraverso un efficace potenziamento degli attrattori culturali ed economici dei territori”.

A questa giornata speciale e di riflessione sono state invitate le Autorità istituzionali delle aree su cui opera il Consorzio, i professionisti, i partner pubblici e privati, con cui lo stesso collabora nell’espletamento del proprio servizio, per condividere con tutti i risultati raggiunti e per ragionare sulle sfide che attendono Hera e la società nel suo complesso alla luce delle trasformazioni prodotte dalla presenza di comunità migranti.

“Abbiamo inventato un linguaggio nuovo – concludono gli organizzatori – in grado di scardinare una narrazione fatta di parole d’ordine banali che di fatto sono diventate la migliore garanzia di sopravvivenza di ogni stereotipo e siamo fra i pochi in Europa capaci di promuovere innovazione sociale attraverso le arti, strumenti che hanno il potere di costruire dialogo e incontro fra popoli”

Alle ore 9.00 ci sarà la presentazione dell’evento con i saluti dell’ Avv. Giovanni Lentini – Sindaco di Castelvetrano

Dott.ssa Rosalia Ventimiglia – Assessore Servizi Sociali Comune di Castelvetrano, parteciperanno i sindaci dei comuni di:

Sindaci partecipanti: Partinico, Roccamena, Lercara Friddi, Palazzo Adriano, Corleone, Geraci Siculo, Contessa Entellina, Poggioreale, Salaparuta, San Cipirello, Monreale, Castronovo di Sicilia, Mazara del Vallo, Gibellina, Campobello di Mazara, Bivona

Dalle 10.30 inizieranno le relazioni della dirigenza del Consorzio Hera scs e alle 11.30 Workshop: “Dall’accoglienza materiale all’accoglienza integrata” tra i relatori: Dott.re Luciano Marino – Presidente Anci Giovani Sicilia, Dott.ssa Angela Errore – Resp. U.O. “Casa dei Diritti” e del Sistema di Accoglienza Integrazione del Comune di Palermo, Dott.ssa Maria Chiara Monti – Presidente Centro Penc Antropologia e Psicologia Geoclinica, Prof.ssa Anna Maria Fantauzzi – Psicologa Clinica e della Riabilitazione, Dott.re Angelo Palmeri – Direttore UOC Promozione della Salute ed Equità Sanitaria – Asp Trapani, Dott.ssa Alessandra Gatto Assistente Sociale – Asp Palermo Suor Alessandra Martin – Direttore dell’ufficio diocesano per le migrazioni e la mobilità umana – Mazara del Vallo.