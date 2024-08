La pulizia degli uffici è un elemento cruciale per mantenere un ambiente di lavoro sano e produttivo. Un ufficio pulito non solo influisce positivamente sulla salute dei dipendenti, riducendo il rischio di malattie, ma contribuisce anche a migliorare la concentrazione e il benessere generale. Mantenere un ufficio pulito richiede una combinazione di pulizie quotidiane, settimanali e interventi straordinari. In questo articolo vedremo come organizzare al meglio le pulizie in ufficio, assicurandoci di coprire ogni aspetto, dalle attività ordinarie alle operazioni straordinarie.

Come fare le pulizie negli uffici

Per ottenere risultati ottimali è necessario pianificare le pulizie in ufficio in maniera strutturata. La prima cosa da fare è scegliere con cosa pulire l’ufficio. È fondamentale selezionare prodotti e strumenti adeguati, che siano non solo efficaci ma anche sicuri per l’ambiente e per chi lavora. Prodotti specifici per superfici delicate, panni in microfibra e aspirapolvere con filtri hepa possono fare la differenza, specialmente negli ambienti in cui si trascorre molto tempo ogni giorno.

Organizzare le pulizie significa dividere i compiti in maniera regolare. Le pulizie giornaliere devono includere l’eliminazione dei rifiuti, la pulizia delle superfici più utilizzate come scrivanie, tastiere e telefoni, e l’igienizzazione dei bagni e delle aree comuni. Ogni settimana, bisogna concentrarsi su pulizie più approfondite, come lo spolvero di aree meno accessibili, la pulizia delle finestre e il lavaggio dei pavimenti. Mensilmente o trimestralmente, è importante prevedere una pulizia straordinaria che coinvolga attività più specifiche come il trattamento dei pavimenti, la pulizia profonda dei condizionatori e la sanificazione completa dell’ambiente.

Pulizie straordinarie casa

Le pulizie straordinarie sono quelle operazioni che vengono svolte con meno frequenza, ma che sono fondamentali per mantenere un ambiente salubre e in ordine. Anche se in un contesto aziendale ci si concentra principalmente sugli spazi di lavoro, è utile paragonare queste operazioni a quelle straordinarie che si eseguono in casa: si tratta di interventi che richiedono più tempo e risorse, ma che, se svolti regolarmente, garantiscono un ambiente migliore nel lungo periodo.

Tra le attività straordinarie più comuni in un ufficio ci sono la pulizia dei tappeti, la sanificazione degli impianti di climatizzazione, la pulizia delle pareti e la lucidatura dei pavimenti. Queste operazioni richiedono l’uso di strumenti professionali e, spesso, l’intervento di ditte specializzate. L’obiettivo è rimuovere sporco e batteri che si accumulano nel tempo e che non vengono eliminati con le pulizie ordinarie. Pianificare queste pulizie straordinarie con cadenza regolare è essenziale per garantire un ambiente sempre igienizzato al meglio.

Obbligo pulizia sul posto di lavoro

L’igiene sul posto di lavoro non è solo una questione di estetica o benessere, ma anche di obblighi legali e di sicurezza. Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008) prevede che il datore di lavoro garantisca ai propri dipendenti un ambiente pulito e salubre. Questo include la manutenzione degli ambienti, delle attrezzature e degli impianti presenti, ma anche l’igiene quotidiana.

Le aziende devono assicurarsi che gli spazi comuni siano sempre puliti e che i dispositivi di protezione individuale (dpi) siano igienizzati. È altresì importante garantire che i prodotti per la pulizia utilizzati siano sicuri e non dannosi per la salute. Negli ambienti di lavoro dove è presente una cucina o una mensa, l’igiene deve essere ancora più accurata, rispettando le normative haccp, se applicabili.

Inoltre, in tempi di emergenze sanitarie, come durante la pandemia, la sanificazione degli ambienti è diventata un obbligo imprescindibile. In questi casi, le aziende devono seguire protocolli specifici che prevedono sanificazioni straordinarie più frequenti.

Pulizie ordinarie e straordinarie

Una buona organizzazione delle pulizie in ufficio prevede una chiara distinzione tra pulizie ordinarie e straordinarie. Le pulizie ordinarie includono tutte quelle attività che devono essere svolte quotidianamente o settimanalmente per mantenere l’ambiente in ordine. Tra queste, rientrano l’eliminazione della polvere, l’igienizzazione delle superfici più esposte e la pulizia dei bagni.

Le pulizie straordinarie, invece, sono interventi più approfonditi e meno frequenti, necessari per mantenere l’ambiente in perfette condizioni a lungo termine. Queste comprendono operazioni come la pulizia dei condotti d’aria, la sanificazione completa di moquette e tappezzerie, e la pulizia di vetri e infissi a grande altezza.

Un approccio integrato che bilancia correttamente questi due aspetti è la chiave per un ambiente di lavoro igienico e accogliente. Le pulizie ordinarie mantengono l’igiene quotidiana, mentre le pulizie straordinarie garantiscono che l’ufficio sia sempre protetto da accumuli di sporco o batteri che possono crescere nel tempo.

Come abbiamo visto, la pulizia ottimale degli uffici richiede pianificazione, organizzazione e l’utilizzo dei prodotti e delle tecniche giuste. Solo in questo modo è possibile garantire un ambiente di lavoro che promuova benessere e produttività.

AUTORE. Claudia Bianco