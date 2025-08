«Gli agricoltori del Trapanese non hanno acqua per irrigare e quindi vanno indennizzati». Lo afferma Coldiretti Trapani con riferimento all’incontro che si è svolto la scorsa settimana a Palermo in cui è emersa con chiarezza la totale assenza di risorse idriche destinate all’agricoltura, aggravata da guasti strutturali alla rete idrica consortile e atti vandalici. Le conseguenze per gli agricoltori sono disastrose. «Ancora una volta l’inefficienza dei Consorzi di bonifica si aggiunge al già lungo elenco di criticità croniche del settore agricolo siciliano. Al di là delle motivazioni tecniche o logistiche, ciò che realmente conta è che i produttori regolarmente consorziati, oggi non stanno ricevendo l’acqua a cui avrebbero diritto. Per questo occorre avviare subito la macchina degli indennizzi», spiegano da Coldiretti.